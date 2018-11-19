Видеообзор финала Итогового чемпионата ATP в Лондоне А. Зверев — Джокович

21-летний немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В финале он в двух сетах обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Александр 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Джоковича 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

Видеообзор финального матча доступен на «Чемпионате».

В 2018 году уроженец Гамбурга также выиграл турниры в Мюнхене (Германия), Мадриде (Испания) и Вашингтоне (США). Джокович победил на Уимблдоне, Открытом чемпионате США, а также на соревнованиях в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай).

Победителями Итогового чемпионата в парном разряде стали американцы Майк Брайан и Джек Сок.

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