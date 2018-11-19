Сок — о победе на Итоговом чемпионате: это для Боба Брайана!

Американец Джек Сок поделился впечатлениями от победы на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне в парном разряде. В финале он в дуэте с соотечественником Майком Брайаном одолел французов Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю со счётом 5:7, 6:1, [13:11].

«Это особенный титул для меня. Большое спасибо Майку за телефонный звонок и приглашение сыграть с ним в паре. Все эти моменты — для его брата Боба. Я уже долго знаю этих ребят, мы дружим. Я знаю, что Боб смотрел все наши игры. Это для Боба! Надеюсь, ты и сейчас это смотришь. Увидимся в межсезонье!» — приводит слова Сока официальный сайт тура.

Ранее в 2018 году Брайан и Сок выиграли два турнира «Большого шлема» в парном разряде — Уимблдон и Открытый чемпионат США.