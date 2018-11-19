А. Зверев: Джокович и Федерер всё равно останутся фаворитами на крупных турнирах

Немец Александр Зверев поделился эмоциями от завоевания титула на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финале 21-летний уроженец Гамбурга обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.

«У меня немного болят колени, а в остальном я счастлив. Иван Лендл проанализировал мой матч с Новаком на групповом этапе и сказал мне, что нужно делать иначе. В финале я играл агрессивнее. Я старался раньше принимать мяч. Опыт Ивана очень помог мне.

Думаю, Джокович и Федерер всё равно останутся фаворитами на крупных турнирах. Но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы прибавить и всегда навязывать им борьбу. Во многом ещё могу стать сильнее. Я всё ещё очень молод. Надеюсь, в следующем году буду играть лучше, хотя и этот сезон получился отличным», — цитирует Зверева официальный сайт тура.

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