Беккер — о победе А. Зверева: в воскресенье родилась новая суперзвезда

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер прокомментировал победу немца Александра Зверева на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финале уроженец Гамбурга обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.
«Победа Зверева на Итоговом чемпионате — это то, чего ждал весь теннисный мир. Мы годами говорим, что теннису нужны новые лица и новые сильные игроки. Александр доказал, что является лучшим игроком нового поколения.
Победа над Джоковичем — большая сенсация и огромный успех для Саши. Это был по-настоящему большой матч, которого мы так долго от него ждали.
Он уже выиграл три «Мастерса». Он побеждал Джоковича и Федерера раньше, но сейчас обыграл их одного за другим. Это говорит о том, что он станет следующей большой звездой.
Его психологическая стойкость в матче с Новаком была поразительной. Сделав брейк, он подавал на сет, и он выполнил три эйса. В воскресенье родилась новая суперзвезда", — цитирует Беккера BBC.