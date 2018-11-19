Беккер — о победе А. Зверева: в воскресенье родилась новая суперзвезда

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер прокомментировал победу немца Александра Зверева на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финале уроженец Гамбурга обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.

«Победа Зверева на Итоговом чемпионате — это то, чего ждал весь теннисный мир. Мы годами говорим, что теннису нужны новые лица и новые сильные игроки. Александр доказал, что является лучшим игроком нового поколения.

Победа над Джоковичем — большая сенсация и огромный успех для Саши. Это был по-настоящему большой матч, которого мы так долго от него ждали.

Он уже выиграл три «Мастерса». Он побеждал Джоковича и Федерера раньше, но сейчас обыграл их одного за другим. Это говорит о том, что он станет следующей большой звездой.

Его психологическая стойкость в матче с Новаком была поразительной. Сделав брейк, он подавал на сет, и он выполнил три эйса. В воскресенье родилась новая суперзвезда", — цитирует Беккера BBC.

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