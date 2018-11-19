20 ноября Кузнецова проведёт мастер-класс для детей в Санкт-Петербурге

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open–2004 и «Ролан Гаррос»–2009), чемпионка 18 турниров WTA в одиночном разряде, трёхкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России Светлана Кузнецова завтра, 20 ноября, проведёт открытый мастер-класс для детей в Санкт-Петербурге. Это событие приурочено к открытию новых кортов на Велотреке, расположенном на Крестовском острове (Северная дорога, 12A).



«Мне нравится помогать детям и растить будущие таланты. Поэтому появилась идея провести мастер-класс в моём родном городе. Моя задача на будущее – развивать теннис в России, я на это нацелена, для меня это очень важно», — сказала Кузнецова.

Участие в мастер-классе смогут принять дети в возрасте от 7 до 15 лет. Начало мероприятия запланировано на 17:00 мск.

