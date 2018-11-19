Бушар опубликовала горячие фотографии с отдыха в Майами

Канадская теннисистка Эжени Бушар поделилась свежими фотографиями с отпуска, который 24-летняя спортсменка проводит в Майами (США). Также в «Инстаграме» она выложила видео своей тренировки.

Ранее Бушар сделала фотосессию для журнала Sports Illustrated, где она позирует в облегающем топе на квадроцикле. За день фотография собрала 216 тыс. лайков и более 5 тыс. комментариев.

Канадка завершила текущий сезон на 88-м месте в рейтинге WTA. За карьеру она выиграла один титул. В 2014 году Эжени дошла до полуфиналов на Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос», а также выступила в финале Уимблдона.



Бушар начала играть в теннис с шести лет. Её любимое покрытие — хард.



Фотографии доступны в «инстаграме» Бушар.