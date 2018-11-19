А. Зверев одержал больше всего побед в 2018 году

Немецкий теннисист Александр Зверев завершил текущий сезон с наибольшим количеством побед в ATP-туре. В активе 21-летнего спортсмена 58 выигранных матчей. Это худший показатель для лидера тура с 2001 года.

На счету представителя Австрии Доминика Тима 54 победы, у серба Новака Джоковича — 53, у швейцарца Роджера Федерера — 48.

Зверев впервые выиграл Итоговый чемпионат ATP. В решающем матче он в двух сетах победил первую ракетку мира Джоковича со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 20 минут. В полуфинале Александр оказался сильнее Федерера.

Уроженец Гамбурга закончил нынешний сезон на четвёртом месте рейтинга ATP. Ранее немец Борис Беккер прокомментировал победу Зверева в Лондоне следующим образом: «Родилась новая суперзвезда».