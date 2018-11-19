Хачанов: у Федерера возьму подачу, у Надаля — менталитет, у Джоковича — скорость

Российский теннисист Карен Хачанов выделил сильнейшие качества игроков первой тройки рейтинга ATP — серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Ощущение, что я чувствую себя своим человеком среди игроков первой десятки, у меня появилось ещё в начале года, после нескольких равных матчей с топ-игроками. Ведь то или иное место в рейтинге — это всего лишь отражение уровня твоей игры. Если уровень достаточно хорош, то и рейтинг придёт обязательно. Правда, порой для этого требуется некоторое время.

Что выбрал бы, если бы появилась возможность присвоить себе по два сильнейших качества Федерера, Джоковича и Надаля? У Роджера взял бы подачу и игру с лёта, у Рафы — менталитет и бойцовский дух, а у Новака — скорость и пластичность», — приводит слова Хачанова журнал «Огонёк».