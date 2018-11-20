Хачанов: скорее всего, предсезонную подготовку пройду в Барселоне

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о конкуренции с соотечественниками Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым, а также поделился планами подготовки к новому сезону.

«Я уже не раз говорил, что никаких гонок с Даней и Андреем не веду. По большому счёту, мне не важно, кто из нас стоит в рейтинге выше, кто ниже, имеет значение лишь моё конкретное место. За пределами корта мы друзья, на корте — соперники, но точно так же, как другие игроки. Во всяком случае, я их именно так воспринимаю.

Как будет строиться подготовка к новому сезону? По сути, ничего нового не предвидится. Скорее всего, на «предсезонку» поедем с Ведраном в Барселону. Сначала будет акцент на физическую подготовку, потом перейдём собственно к теннису. Мне всего 22 года, я молодой игрок и ещё многое можно улучшать. Только трудиться для этого надо ещё больше, чем раньше», — приводит слова Хачанова журнал «Огонёк».