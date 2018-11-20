Стали известны все обладатели теннисной премии «Русский Кубок»

19 ноября в Москве в отеле «Рэдиссон Славянская» прошла юбилейная, 25-я церемония вручения российской национальной теннисной премии «Русский Кубок». На ней отметили спортсменов, тренеров, менеджеров и всех заслуженных деятелей, причастных к теннису.
Полный список награждённых во всех номинациях:
«Игрок года» — Карен Хачанов.
«За службу теннисной Фемиде» — Анатолий Максимов.
«Команда года» (до 17 лет) — Оксана Селехметьева, Алина Чараева, Элина Аванесян, Оксана Мишукова.
«Команда года» (до 15 лет) — Диана Шнайдер, Эрика Андреева, Надежда Халтурина, Александр Красноруцкий.
«Юниор года» — Константин Жженов.
«За развитие регионального тенниса» — Владимир Гусев.
«Команда года» (юноши до 19 лет, теннис на колясках) — Сергей Лысов, Леонид Губанов, Вадим Обухов, Ольга Мурина, Серик Мулдагалиев.
«Успех года» (пляжный теннис) — Екатерина Глазкова, Анна Романова.
«За многолетнее представительство России в ITF» — Роман Мурашковский.
«За вклад в развитие российского и международного тенниса» — Михаил Южный.
«Тренер на все времена» — Борис Собкин.
«За развитие мирового спорта и тенниса» — Шамиль Тарпищев.
В церемонии приняли участие заместитель министра спорта России Сергей Косилов, президент ОКР Станислав Поздняков, президент Tennis Europe Владимир Дмитриев и другие почётные гости, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.