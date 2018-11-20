Премия Южному, Мастеркова и Хоркина в зале. Лучшие фото с премии «Русский Кубок»

19 ноября в Москве состоялась церемония XXV ежегодной национальной теннисной премии «Русский Кубок», на которой награду «За вклад в развитие тенниса» получил Михаил Южный, завершивший карьеру в 2018 году. Россиянин Карен Хачанов стал обладателем премии «Русский Кубок» в номинации «Теннисист года в России»



Лучшие кадры с церемонии награждения — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.