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Премия Южному, Мастеркова и Хоркина в зале. Лучшие фото с премии «Русский Кубок»

Премия Южному, Мастеркова и Хоркина в зале. Лучшие фото с премии «Русский Кубок»
Теннис

19 ноября в Москве состоялась церемония XXV ежегодной национальной теннисной премии «Русский Кубок», на которой награду «За вклад в развитие тенниса» получил Михаил Южный, завершивший карьеру в 2018 году. Россиянин Карен Хачанов стал обладателем премии «Русский Кубок» в номинации «Теннисист года в России»

Лучшие кадры с церемонии награждения — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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