Победа Чжан Шуай над Стивенс на AO заняла пятое место в списке сенсаций сезона

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены главные сенсации года. Пятое место заняла представительница Китая Чжан Шуай, нанесшая поражение американке Слоан Стивенс в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:2.



Во втором круге китаянка проиграла чешке Денисе Аллертовой со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

За свою карьеру 29-летняя уроженка Тяньцзиня выиграла два титула на соревнованиях WTA. В 2013 и 2017 годах она победила на турнире в Гуанчжоу (Китай).

На счету 25-летней Стивенс шесть титулов. В 2018 году она выиграла турнир в Майами (США). Слоан квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре, где дошла до финала.

В рейтинге WTA Стивенс располагается на шестой позиции, Чжан Шуай — на 38-й.