Беккер: не вижу причин, почему Джокович не сможет доминировать в следующем году

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер оценил выступление серба Новака Джоковича в завершившемся сезоне.

«Несмотря на поражение от Зверева, Новак за прошедшую неделю и несколько месяцев показал, что он вернулся на пик формы. Я не вижу большой разницы между его нынешним состоянием и временами, когда он 122 недели возглавлял рейтинг ATP и был на пике в 2015 и 2016 годах.

То, как Новак вернулся после травмы и выиграл Уимблдон и US Open, говорит о его психологической устойчивости и любви к игре.

Новак стал опытнее. Он очень хорошо подаёт и сократил размах, чтобы защитить локоть после травмы. Это сработало. Не вижу причин, почему Новак не сможет доминировать в следующем году. Он играет изумительно", — цитирует Беккера BBC.

Уроженец Белграда завершит 2018 год в статусе первой ракетки мира.