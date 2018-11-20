Краян: футболисты сборной Хорватии будут рады, если мы победим французов

Капитан сборной Хорватии в Кубке Дэвиса Желько Краян рассказал о настрое на финал соревнований, который пройдёт в Лилле 23-25 ноября. Соперниками хорватов будут французы. Примечательно, что в финале чемпионата мира по футболу, который прошёл в России, также встретились сборные Франции и Хорватии. Французы одержали победу со счётом 4:2.

«Мы не получали сообщений от футболистов сборной Хорватии. Но я знаю, что они будут рады, если мы победим и таким образом возьмём реванш», — приводит слова Краяна официальный сайт Кубка Дэвиса.

В состав сборной Хорватии на финал Кубка Дэвиса вошли Марин Чилич, Борна Чорич, Франко Шкугор, Мате Павич и Иван Додиг.

В финале Кубка Дэвиса 2017 года французы одолели бельгийцев со счётом 3-2.