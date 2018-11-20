Павич: не считаю, что у Франции будет преимущество из-за грунтового покрытия

Хорватский теннисист Мате Павич, специализирующийся на выступлении в парном разряде, оценил состав соперника по финалу Кубка Дэвиса 2018 года — команды Франции. Игры пройдут 23-25 ноября в Лилле.

В состав сборной Хорватии вошли Борна Чорич, Франко Шкугор, Мате Павич и Иван Додиг. В заявку команды Франции попали: Люка Пуи, Жереми Шарди, Жо-Вильфрид Цонга, Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.

«В состав сборной Франции вошли теннисисты, которые могут отлично играть на любом покрытии. Они здорово адаптируются к условиям. Однако я не считаю, что у Франции будет преимущество из-за того, что матчи пройдут на грунтовом покрытии», — приводит слова Павича официальный сайт соревнований.

Сборная Франции является действующим победителем Кубка Дэвиса.