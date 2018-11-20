Осака, Нисикори, Чхун Хён и Чанг сыграют на выставочном турнире в Нагое

Представители Японии Наоми Осака и Кей Нисикори, а также Чхун Хён из Южной Кореи вошли в состав участников выставочного турнира в Нагое (Япония), сообщает Tennis World USA. На корт также выйдет тренер Нисикори, бывшая вторая ракетка мира Майкл Чанг.

Мероприятие состоится 25 ноября.

Осака в 2018 году выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США) и Открытый чемпионат США, а также впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. Нисикори восстановился после операции на запястье и в конце сезона поднялся на девятую строчку рейтинга ATP.

Чхун Хён завершит год на 25-й строчке рейтинга ATP.

Майкл Чанг является самым молодым в истории победителем Открытого чемпионата Франции. Он выиграл этот турнир в 17 лет.