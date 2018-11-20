Конта: мужчины и женщины за одинаковую работу должны получать равную плату

Британская теннисистка Йоханна Конта выступила за введение равных призовых на турнирах для мужчин и женщин.

«Если мужчины и женщины делают одинаковую работу, то должны и получать одинаковую плату. Спорт исторически был мужской индустрией. Поэтому мы должны защищать женщин, которые выступают за перемены», — приводит слова Конты официальный сайт тура.

Йоханна также рассказала, как справляется с неудачами.

«Понимание того, что плохой гейм, сет или матч не останутся с тобой на всю жизнь, помогает быстро отбросить негативные эмоции и позволяет собраться после неудач. Если ты стремишься к совершенству в любом виде деятельности, то твой главный актив — настойчивость и упорство. Моя неумирающая любовь к спорту поддерживает моё стремление к успеху», — сказала Конта.