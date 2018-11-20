Джокович, Тим и Хачанов сыграют на турнире в Дохе

Серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, россиянин Карен Хачанов, итальянец Марко Чеккинато, бельгиец Давид Гоффен, грузин Николоз Басилашвили, испанец Роберто Баутиста-Агут вошли в состав участников турнира в Дохе (Катар), который пройдёт с 31 декабря по 6 января, сообщает Tennis World USA.

В финале минувшего розыгрыша турнира француз Гаэль Монфис в двух партиях обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:3.

Монфис защищать титул в Дохе не будет. В опубликованном списке запасных Рублёв идёт вторым, на первой позиции — швейцарец Стэн Вавринка.

Джокович, Хачанов и Тим на старте сезона также выступят на турнире Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби с 27 по 29 декабря 2018 года.