Кербер в Берлине встретилась с канцлером Германии Меркель

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине на конференции компании SAP – производителя программного обеспечения, который является спонсором 30-летней спортсменки, а также предоставляет статистику WTA-туру.

«Вдохновляющий уик-энд в Берлине. Какая честь встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель», — написала Кербер в «Твиттере».

В этом году Кербер выиграла Уимблдон и турнир в Сиднее. В рейтинге WTA она располагается на втором месте. Ранее сообщалось, что уроженка Бремена нашла нового тренера. Им стал Райнер Шуттлер, который завершил игровую карьеру в 2012 году. Напомним, с ноября 2017 года Анжелика тренировалась под руководством бельгийского специалиста Вима Фиссетта.

Запись доступна в "твиттере" Кербер.