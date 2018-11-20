У Весниной родилась дочь

Российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что стала мамой.
«Самый счастливый день в нашей жизни. Доча, мы так тебя ждали», — написала 32-летняя спортсменка в «Инстаграме».
Веснина не выходила на корт с конца июня 2018 года из-за травмы левого колена. Она пропустила два турнира «Большого шлема» подряд — Уимблдон и US Open. Сейчас она занимает 96-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде.
Елена является Олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трёх ТБШ в парном разряде (Открытый чемпионат Франции—2013, Открытый чемпионат США—2014, Уимблдонский турнир—2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии—2016).
Запись доступна в «инстаграме» Весниной.
Веснина: спорта поубавилось в жизни, но стараюсь не терять активности