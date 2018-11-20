Хачанов: Ведран помог мне расширить игровой арсенал и выйти на новый уровень

Российский теннисист Карен Хачанов, завершивший текущий сезон на 11-м месте рейтинга ATP, рассказал, что очень ценит своего тренера, хорвата Ведрана Мартича.

«Не секрет, что агрессивная игра теннисистов высокого роста во многом строится на подаче. К тому же с этого удара в теннисе начинается каждый розыгрыш, что само по себе очень важно. А Ведран хорошо знает, как совершенствовать подачу. На тренировках мы уделяем ей не 15–20 минут, как некоторые, а гораздо больше. Глобально, конечно, мою технику уже не изменишь, но над отдельными движениями мы работаем, и результат, как говорится, налицо. Ну и, конечно, имеет значение менталитет. У хорватов он близок нашему, российскому, поэтому мы достаточно легко находим общий язык.

Чем Мартич отличается от испанца Гало Бланко? Сравнивать тренеров, с которыми работал или работаешь, теннисисту некорректно. Существует определённая профессиональная этика. Насчёт Мартича могу сказать, что его главная особенность — подход к тренировкам. Ведран рассматривает игру как набор конкретных ситуаций, которые повторяются чаще или реже, и тщательно готовит меня к ним. Поэтому во время матча я практически всегда знаю, что буду делать в тот или иной момент. Конечно, в этом году я прибавил как физически, так и психологически. Но, по большому счёту, расширить игровой арсенал и выйти на новый уровень мне помог именно такой подход к тренировочному процессу", — приводит слова Хачанова журнал «Огонёк».