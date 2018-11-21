Халеп: если решу проблемы со спиной, то смогу работать. Надеюсь, всё получится

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, чего ждёт от следующего сезона. Первая ракетка мира собирается начать год с турнира в Шэньчжэне (Китай), где ранее ей удалось обыграть в финале чешку Катержину Синякову.



«Если я решу проблемы со спиной, то смогу работать. Надеюсь, всё получится. Я хочу выиграть новый турнир „Большого шлема“. Это моя цель на каждый год. Я уже победила на Открытом чемпионате Франции, теперь намерена покорить Уимблдон. Уверена, что предстоящий сезон будет хорошим», — цитирует Халеп Tennis World USA.

В 2018 году Халеп выиграла «Ролан Гаррос», а также турниры в Шэньчжэне и Монреале. Из-за травмы спины румынка не смогла принять участие в Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.