Победа Соболенко над Возняцки в Канаде заняла 4-е место в списке сенсаций сезона

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены главные сенсации года. Четвёртое место заняла победа представительницы Беларуси Арины Соболенко над датчанкой Каролиной Возняцки во втором круге турнира в Монреале (Канада) со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (7:4). Арина отыграла три матчбола.

В третьем круге Соболенко уступила бельгийке Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:7 (1:7), 0:6.

В 2018 году 20-летняя уроженка Минска, занимающая 11-ю строчку в рейтинге WTA, выиграла два турнира в одиночном разряде — в Нью-Хэйвене (США) и Ухане (Китай).

Возняцки в завершившемся сезоне выиграла Открытый чемпионат Австралии, а также турниры в Истбурне (Великобритания) и Пекине (Китай). В рейтинге WTA она занимает третью строчку.