Эверт провела выставочный турнир с участием звёзд Голливуда

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт в 29-й раз провела выставочный теннисный турнир с участием знаменитостей, главной целью которого является сбор средств для кампании по защите детей.

В этот раз удалось собрать $ 800 тыс. На корт, в частности, выходили актёры Крис Нот («Секс и город»), Кевин Маккидд («Анатомия страсти»), певец, обладатель премии «Грэмми» Сил.

Теннисный мир помимо Эверт представляли Мартина Навратилова, Джон Макинрой, Патрик Макинрой и Ренне Стаббс. Эверт и Навратилова организовали аукцион, в рамках которого они предлагали провести мастер-класс и пообедать с человеком, который был готов заплатить $ 10 тыс.

Фото доступно в «твиттере» WTA.