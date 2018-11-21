Цонга может не сыграть в финале Кубка Дэвиса из-за боли в спине

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга в преддверии финала Кубка Дэвиса с хорватами испытывает проблемы со спиной, сообщает RMC Sport. 33-летний уроженец Ле-Мана накануне досрочно завершил тренировку из-за болезненных ощущений в спине. Проведя 10 минут в раздевалке, он вернулся на корт, но, выполнив несколько подач, понял, что боль не исчезла. Участие Цонги в финале остаётся под вопросом.

Капитан сборной Франции Янник Ноа включил в заявку команды на финал Люку Пуи, Жереми Шарди, Жо-Вильфрида Цонгу, Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю.

Финальные матчи Кубка Дэвиса–2018 пройдут с 23 по 25 ноября на грунтовом покрытии арены «Пьер Моруа» в Лилле. Французы являются действующими победителями Кубка Дэвиса. В прошлогоднем финале они одолели бельгийцев со счётом 3-2.