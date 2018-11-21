Ноа: мы одержимы финалом Кубка Дэвиса

Капитан сборной Франции Янник Ноа рассказал о настрое на финал Кубка Дэвиса, который пройдёт в Лилле (Франция) 23-25 ноября. Соперником французов будет команда Хорватии.



«Нам важно было провести как можно больше времени вместе, думая в предстоящем финале. Мы могли бы организовать тренировочный лагерь в Париже, но тогда каждый возвращался бы домой в конце дня. Таким образом мы бы теряли концентрацию. Здесь же мы целиком сосредоточены на финале. Мы совершаем пробежки, когда на улице ещё темно, и уже думаем о финале. Во время приёма пищи мы также думаем о финале.

У нас есть уникальный шанс, который уже не повторится — мы сыграем в финале Кубка Дэвиса дома. Мы боролись за это весь год. Не только ради команды, но и для самого турнира. Мы одержимы финалом. Мы хотим навести порядок в тех вещах, которые можем контролировать. Затем наступит сумасшествие игры", — цитирует Ноа AP.

В заявку сборной Франции вошли Люка Пуи, Жереми Шарди, Жо-Вильфрид Цонг, Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.