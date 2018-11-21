Беккер: мама Зверева не смотрит матчи Саши, а результат узнаёт по телефону

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер рассказал любопытные подробности из жизни семьи немецкого теннисиста Александра Зверева. По словам Беккера, мама Александра слишком сильно переживает за результаты сына, из-за чего не может смотреть его матчи.

«Довольно забавно, что мама Зверева никогда не смотрит матчи сына. Вместо этого она идёт на прогулку с собакой, а затем узнаёт результат матча по телефону», — цитирует Беккера Tennis World USA.

Зверев стал победителем Итогового чемпионата ATP. Немецкий теннисист в финале турнира нанёс в двух сетах поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. После матча Беккер заявил, что победу Зверева «ждал весь мир».