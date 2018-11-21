Президент ATP: нужно отдать должное Джоковичу, его возвращение удивительно

Президент и исполнительный директор ATP Крис Кермод после окончания Итогового чемпионата ATP в Лондоне поздравил финалистов и подвёл итоги турнира. Кермод поздравил Александра Зверева с победой и отметил великолепное возвращение в теннис серба Новака Джоковича, который закончил сезон первой ракеткой мира.

«В этом году Итоговый турнир запомнится победой Александра Зверева, который проявил себя на одном из самых высоких уровней мирового тенниса. В 21 год он заложил предпосылки для великолепной теннисной карьеры. Будет интересно наблюдать за его развитием. Стоит отдать должное и Новаку за его удивительное возвращение в теннис! Он заканчивает сезон первой ракеткой мира уже в пятый раз», — цитирует Кермода пресс-служба ATP.