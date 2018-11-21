Зверев повторил достижение Джоковича и Хьюитта

Немецкий теннисист Александр Зверев после победы на Итоговом чемпионате ATP над сербом Новаком Джоковичем поднялся на четвёртое место в рейтинге. Благодаря этому результату Зверев повторил достижение Джоковича и австралийца Ллейтона Хьюита. В возрасте 21 года все трое два сезона подряд финишировали в топ-4 рейтинга ATP.

Джокович заканчивал в первой четвёрке сезоны 2007 и 2008 годов. Хьюитт оказывался в первой четвёрке в 21 год в 2001 и 2002 годах.

При этом Зверев не является самым молодым игроком, которому удалось дважды закончить сезон в топ-4. Так, рекорд принадлежит шведу Бьорну Боргу, который в 19-летнем возрасте заканчивал два сезона подряд в первой четвёрке. Испанец Рафаэль Надаль и американец Джон Макинрой сумели добиться аналогичных результатов в 20-летнем возрасте.

Сначала Федерер, затем Джокович. Даже свист публики не остановил Зверева Александр Зверев завоевал крупнейший титул в карьере, победив на Итоговом турнире и Роджера Федерера, и Новака Джоковича.