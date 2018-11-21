Кьюдинелли: в детстве в матчах с Федерером мы орали и швыряли ракетки

Бывший швейцарский теннисист Марко Кьюдинелли рассказал о своих взаимоотношениях с Роджером Федерером. Кьюдинелли и Федерер являются близкими друзьями, в детстве они неоднократно пересекались на турнирах. И, как признался Кьюдинелли, матчи друзей часто получались очень эмоциональными.

«Мы впервые встретились с Федерером, когда нам было по шесть лет. Мы сразу стали друзьями, вместе тренировались. Впервые мы сыграли друг с другом на соревнованиях в Швейцарии. Я тогда выиграл, тот матч был единственным, когда я победил. У нас были очень весёлые матчи, во время которых мы вели себя очень эмоционально.

На турнире в Берне мы играли на шестом корте, а болельщики могли видеть лишь то, что происходит на первом корте. Представьте, какими мы были шумными, раз зрители пожаловались на нас, и пожаловались на нас официальным лицам. Мы кричали, швыряли ракетки. Но мы не злились друг на друга, скорее были недовольны собственными ошибками и игрой. Но с корта мы всегда уходили лучшими друзьями», — цитирует Кьюдинелли ESPN.