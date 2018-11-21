Кубок Дэвиса могут объединить с турнирами ATP

Организаторы Кубка Дэвиса готовы к объединению усилий с ATP для проведения единого турнира, сообщил турнирный директор Альберт Коста. По словам функционера, Кубок Дэвиса останется самым крупным международным турниром.

«Крупные организации поддерживают контакты для того, чтобы организовать что-нибудь совместное в будущем. Возможно, Кубок Дэвиса будет проходить при участии ATP, возможно, даже будут начисляться очки ATP.

Турнир по-прежнему будет оставаться Кубком Дэвиса, но с участием ATP. Почему бы и нет? В этом заключается наша идея», — цитирует Косту Reuters.

Со следующего года Кубок Дэвиса будет проходить в новом формате, который напоминает футбольный чемпионат мира. Инициатором изменения формата стала группа инвесторов, в которую входит защитник «Барселоны» Жерар Пике.