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Более 240 тыс. зрителей посетили матчи Итогового чемпионата ATP в Лондоне

Более 240 тыс. зрителей посетили матчи Итогового чемпионата ATP в Лондоне
Теннис / ATP

На матчах Итогового чемпионата ATP, который проходил в Лондоне на арене O2, побывали 243 819 человек, сообщает пресс-служба турнира.

Оргкомитет опубликовал статистику турнира, среди которой была и посещаемость. В течение турнира на различных платформах в социальных сетях было выполнено более 5 млн действий (поставлено лайков, сделано ретвитов, начато обсуждений и так далее). Рекорд шума болельщиков был установлен в первом матче турнира, в котором встретились швейцарец Роджер Федерер и японец Кей Нисикори. Согласно замерам, уровень шума составлял 110 децибел.

Во время турнира болельщики использовали 20 тыс. пластиковых стаканов, которые применялись в дальнейшем повторно в рамках инициативы по сокращению объёмов пластикового мусора.

Победителем Итогового чемпионата ATP стал немец Александр Зверев, победивший в финале серба Новака Джоковича.

Сначала Федерер, затем Джокович. Даже свист публики не остановил Зверева
Александр Зверев завоевал крупнейший титул в карьере, победив на Итоговом турнире и Роджера Федерера, и Новака Джоковича.
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