С. Уильямс выложила пляжное фото с дочкой

Бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс после окончания сезона отправилась в отпуск с дочерью. Спортсменка поделилась фотографией, на которой она находится на берегу океана со своей дочерью Алексис Олимпией. Фото Уильямс выложила в аккаунте дочери.

«Мама помогла мне впервые в жизни помочить пальчики в океане», — подписала фотографию Уильямс в «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Алексис Олимпии

Сезон американская теннисистка закончила на 18-м месте в рейтинге WTA. В 2018 году после возвращения в профессиональный спорт лучшим результатом Серены стал выход в финал Открытого чемпионата США по теннису. В финале она в двух сетах уступила японке Наоми Осаке.