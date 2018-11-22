Теннисный эксперт: победа Зверева пойдёт на пользу ATP

Известный британский теннисный эксперт Кэйтрин Уиттэкер считает, что руководство ATP обрадовалось победе немца Александра Зверева на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финале Зверев обыграл серба Новака Джоковича.

«Победа Зверева – хорошая новость для ATP. Сейчас Итоговый чемпионат ATP и турниры тура проходят интересно и зрелищно. Но руководство ATP паникует, они не знают, что будет после того, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей завершат карьеры.

И они правы. Мы говорим не только об игроках поколения, а о теннисистах, которые являются лучшими за всю историю… В ATP порадуются ещё больше, когда Зверев выиграет турнир «Большого шлема», — цитирует Уиттэкер Daily Express.