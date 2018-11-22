Победа Осаки над С. Уильямс на US Open заняла 3-е место в списке сенсаций сезона

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены главные сенсации года. Третье место заняла победа представительницы Японии Наоми Осаки над 23-кратной чемпионкой соревнований «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:2, 6:4.



Встреча завершилась скандалом. Арбитр на вышке Карлос Рамос снял гейм с Уильямс во втором сете. Уроженка Сагинау сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи.

В 2018 году Наоми также выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. Серена, вернувшаяся в тур после рождения дочери, в прошедшем сезоне не завоевала ни одного титула.

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