Победа Свитолиной над Возняцки в Сингапуре — вторая в списке сенсаций сезона

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены главные сенсации года. Второе место заняла победа украинки Элины Свитолиной над датчанкой Каролиной Возняцки на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Уроженка Одессы в матче группового этапа оказалась сильнее со счётом 5:7, 7:5, 6:3 и пробилась в полуфинал. Каролина не вышла из группы и не смогла защитить прошлогодний титул.
В итоге Свитолина завоевала титул, одолев в финале представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
В 2018 году Элина также выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ) и Риме (Италия). Каролина победила на Открытом чемпионате Австралии, а также на соревнованиях в Истбурне (Великобритания) и Пекине (Китай).
Победа Осаки над С. Уильямс на US Open заняла 3-е место в списке сенсаций сезона
Победа Соболенко над Возняцки в Канаде заняла 4-е место в списке сенсаций сезона
Победа Чжан Шуай над Стивенс на AO заняла пятое место в списке сенсаций сезона