Тарпищев: говорят, Бобби Риггс на матч с Билли Джин Кинг вышел нетрезвым

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил роль американки Билли Джин Кинг в развитии тенниса и отметил её борьбу за равные призовые для мужчин и женщин.

«Она сыграла главенствующую роль и в плане развития женского тенниса, и в целом для выравнивания мужского и женского тенниса. Она много выигрывала, была авторитетом для всех девочек. Главная заслуга Билли Джин Кинг была в том, что изменилась система призовых. До неё призовые были совершенно неравноценными в мужской и женской частях соревнований, отличались в два и более раза.



За счёт своего авторитета она смогла доказать, что система призовых должна быть одинакова и что у мужчин не должно быть преимущества. В конце концов это возымело действие, правила изменились. К тому же рос класс игры, появились болельщики отдельно у женского тенниса. Женский теннис уже не так отличался от мужского по стилю игры. Конечно, у мужчин пять сетов, у женщин — три, но в технико-тактическом плане теннис уже был схож.

Она была у нас в 1976 году, на матче СССР-США. И тогда наши зрители и болельщики получили шанс воочию увидеть её игру. Конечно, она и сегодня является авторитетом, большим примером для других. Она — лидер, который знает спорт и который хорошо чувствует потребности общества. Она многообразна в своей деятельности, и, конечно, это воспринимается на ура", — цитирует Тарпищева сайт телеканала «360».

Глава ФТР также вспомнил о знаменитой «Битве полов». В 1973 году Кинг сыграла с 55-летним соотечественником Бобби Риггсом в ответ на его заявление о том, что женский теннис «не годится мужскому в подмётки». Победу в той встрече одержала Билли Джин со счётом 6:4, 6:3, 6:3.

«Бобби Риггс ненавидел женский теннис, он постоянно говорил, что он неинтересный, и предлагал пари теннисисткам, что обыграет их. Большой был спорщик. Я был свидетелем, не смогу вспомнить год, как ему предложили комментировать женский теннис. В ходе матча он всех хаял, говорил, что они не умеют играть и что они слабые. А потом в перерыве между геймами его вырубали и ставили комментарии тех женщин, которых он ругал. Передача прошла на ура и сыграла на повышении „смотрибельности“ тенниса на телевидении. Когда случился этот матч против Кинг, ему было 55 лет. Говорят, он вышел нетрезвым, проиграл три сета 4:6, 3:6, 3:6. Потом был готов отдать любые деньги за реванш, но Кинг такого права ему не дала», — сказал Тарпищев.