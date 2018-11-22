Жена Эбдена: Мирка Федерер — суперженщина

Жена австралийского теннисиста Мэттью Эбдена Ким выразила восхищение женой 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера Миркой.

«Она суперженщина. То, как она справляется с двумя парами близнецов и мужем-теннисистом, — это потрясающе. Она определённо сыграла огромную роль в успехе мужа. Снимаю перед ней шляпу! Роджер, пожалуй, является величайшим теннисистом всех времён», — приводит слова Ким Эбден Blick.

Супруга южноафриканца Кевина Андерсона Келси сказала, что старается брать пример с Мирки: «Она вдохновляет меня и является примером для подражания. Мы путешествуем с собакой, и это очень нелегко. А Мирке удаётся как-то справиться с четырьмя детьми».

Мирка и Роджер поженились в 2009 году.