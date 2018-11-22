Халеп: я начну сезон без тренера

Румынская теннисистка Симона Халеп сообщила, что начнёт новый сезон без тренера. В начале ноября стало известно, что тренер Даррен Кэхилл прекратил сотрудничество с первой ракеткой мира. По его словам, он принял это решение по семейным причинам. Он намерен взять годичный перерыв в тренерской карьере.

Халеп и Кэхилл работали вместе на протяжении четырёх лет. За это время румынская теннисистка вышла на первое место в рейтинге WTA и выиграла турнир «Большого шлема» («Ролан Гаррос»).

«Я думала о поиске нового тренера, но решила, что начну сезон без него. Хочу отправиться на несколько турниров одна. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Халеп Tennis 365.

В 2018 году Симона выиграла Открытый чемпионат Франции, а также турниры в Шэньчжэне и Монреале.

Халеп заняла первое место по сумме призовых за год, С. Уильямс — седьмая