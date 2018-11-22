Чорич: в 2019 году турниры «Большого шлема» будут у меня в приоритете

Хорватский теннисист Борна Чорич рассказал о настрое на финал Кубка Дэвиса, который состоится в Лилле 23-25 ноября. Хорваты сыграют с командой Франции.

«Я ожидаю, что финал получится отличный. Сыграют прекрасные теннисисты, на арене будет 30 тыс. зрителей. Думаю, атмосфера будет великолепной. Игры состоятся на грунте, так что, пожалуй, матчи затянутся. Я надеюсь на нашу победу. Это наша цель. В 2016 году мы не смогли завоевать трофей, но сейчас у нас сильная команда и хорошие шансы на успех», — цитирует Чорича Sport Klub.

Борна также оценил своё выступление в сезоне и рассказал о планах на будущее.

«Я прибавил практически во всём. Мне было важно набрать несколько килограммов мышечной массы. Это позволило мне играть агрессивнее. Благодаря полученному опыту я стал сильнее в физическом и психологическом плане.

Чтобы войти в топ-10, мне нужно лучше выступать на турнирах «Большого шлема». В 2019 году именно эти соревнования будут у меня в приоритете. По окончании нынешнего сезона я буду отдыхать около 20 дней. Я сыграю на Australian Open, но перед ним мы с командой сядем и проанализируем все аспекты, в которых я могу прибавить. Мы посмотрим на мои победы и поражения и примем решение, что нужно делать дальше», — сказал Чорич.