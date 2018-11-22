Деллакуа: я объясняю ученикам, что нужно сделать, чтобы войти в топ-100

Австралийская теннисистка Кейси Деллакуа, в апреле объявившая о завершении карьеры, рассказала о начале своей тренерской работы.

«Я работаю с девушками и учу их сохранять концентрацию, выполнять много ударов. Я объясняю им, каково быть теннисисткой топ-100, и говорю, на каком уровне нужно выступать и как ежедневно тренироваться, чтобы выйти на такой уровень. Я хочу дать им понять, что нужно сделать, чтобы стать лучшими в мире. Надеюсь, они чему-то научатся», — цитирует Деллакуа официальный сайт Федерации тенниса Австралии.

«В успешной карьере Кейси были взлёты и падения, она о многом может рассказать. Кроме того, она очень открытый человек, который может поделиться ценным опытом с подопечными», — сказала бывшая теннисистка Николь Пратт.



Деллакуа выступала в туре с 2002 года. Кейси — победительница Открытого чемпионата Франции — 2011 в миксте, финалистка семи турниров «Большого шлема» в парном разряде, победительница семи турниров WTA в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в парном разряде.