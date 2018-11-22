Шарди и Чорич откроют финал Кубка Дэвиса Франция — Хорватия в Лилле

Сегодня, 22 ноября, в Лилле (Франция) состоялась жеребьёвка финала Кубка Дэвиса 2018 года, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. 23 ноября первыми на корт выйдут Жереми Шарди и Борна Чорич. Затем сыграют Жо-Вильфрид Цонга и Марин Чилич.

24 ноября состоится парная встреча — Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю — Мате Павич/Иван Додиг.

На 25 ноября запланированы матчи Жереми Шарди — Марин Чилич и Жо-Вильфрид Цонга — Борна Чорич.

В полуфинале Кубка Дэвиса сборная Франции победила испанцев со счётом 3-2, а хорваты оказались сильнее американцев — 3-2.

В прошлогоднем розыгрыше турнира сборная Хорватии в 1/8 финала проиграла испанцам со счётом 2-3. Французы стали победителями соревнований, обыграв в финале бельгийцев — 3-2.