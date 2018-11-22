Цибулкова: говорили, что я слишком маленькая для профессионального тенниса

Победительница восьми турниров WTA, словацкая теннисистка Доминика Цибулкова призналась, что в её успехи на корте поначалу мало кто верил.

«Когда я только начала играть в теннис, мне говорили: „Ты слишком маленькая, ты никогда не будешь играть в теннис на профессиональном уровне“. Но я не опускала рук. Теперь я знаю, что если чего-то очень хочу, то смогу этого добиться.

В 2016 году вся работа, которую я проделала до этого, наконец дала результат», — сказала Цибулкова в интервью официальному сайту WTA.

Два года назад Цибулкова вышла замуж за Михала Навару, а также выиграла свой главный на данный момент трофей в теннисной карьере, победив на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. В тот год она также взяла титулы в Катовице, Линце и Истбурне.