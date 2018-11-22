А. Зверев рассказал о своей беседе с Лендлом перед финалом Итогового турнира

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о беседе со своим тренером Иваном Лендлом перед финальным матчем Итогового чемпионата ATP. В финале Зверев нанёс поражение первой ракетке мира Новаку Джоковичу и впервые выиграл этот турнир. На групповом этапе Зверев уступил Джоковичу.

«Лендл говорил мне перед матчем о гольфе. Нет, я шучу! Иван проанализировал мой матч с Джоковичем, который состоялся до этого на групповой стадии. Он обратил моё внимание на некоторых моменты, рассказал, что нужно изменить в игре. Поэтому в финале я был более агрессивен.

Огромный опыт Лендла на корте и за его пределами очень помогает. Мне также помогло и то, что с Джоковичем мы сыграли на турнире два матча», — приводит слова Зверева Tennis.com.