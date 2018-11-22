Свитолина подтвердила участие в турнире в Брисбене

Украинская теннисистка Элина Свитолина примет участие в турнире в Брисбене (Австралия), который будет проходить с 30 декабря 2018 года по 6 января 2019 года, сообщает официальный сайт тура.

Ранее стало известно, что на этих соревнованиях сыграют действующая победительница Открытого чемпионата США, японская теннисистка Наоми Осака, а также американка Слоан Стивенс и чешка Петра Квитова. Таким образом, участие в турнире примут три победительницы турниров «Большого шлема».

Свитолина является действующей победительницей этого турнира. В финале прошлого розыгрыша соревнований она победила Александру Саснович со счётом 6:2, 6:1.

Помимо уже перечисленных спортсменок, в Брисбене планируют сыграть голландка Кики Бертенс, россиянка Дарья Касаткина и чешка Каролина Плишкова. Таким образом, за победу будут бороться семь теннисисток из топ-10 рейтинга WTA.