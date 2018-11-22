Ф. Лопес: даже Надаль признаёт, что Федерер является величайшим теннисистом

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес считает, что швейцарец Роджер Федерер является величайшим теннисистом в истории. 37-летний испанец отметил, что его соотечественник Рафаэль Надаль согласен с этим мнением.

«Я говорил это Надалю, и он согласился со мной. Федерер является величайшим теннисистом в истории. Что касается меня, то я точно хочу играть в следующем году. Если всё пойдёт по плану, то следующий сезон станет последним в моей карьере. Я хочу закончить карьеру, пока ещё остаюсь конкурентоспособным», — цитирует Лопеса Ondo Cero.

Федерер является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема». В активе швейцарца 20 титулов. Надаль за свою карьеру выиграл 17 турниров «Большого шлема».