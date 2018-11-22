Чилич: в финале Кубка Дэвиса не будет фаворита

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился ожиданиями от финала Кубка Дэвиса, в котором его сборная сыграет с Францией. Матчи финала будут проходить в Лилле (Франция). Первым соперником Чилича станет Жо-Вильфрид Цонга.

«У каждой команды есть свои преимущества. Франция играет дома, перед своими болельщиками. У французов сильная команда, но и наша сборная сильна. Я и Борна Чорич здорово играли в этом сезоне, наша пара тоже была хороша. Не думаю, что в этом противостоянии есть фаворит. В финале может победить любая из сборных. Каждый матч будет сложным, но очень интересным», — цитирует Чилича RFI.

23 ноября первыми на корт выйдут Жереми Шарди и Борна Чорич. Затем сыграют Цонга и Чилич. 24 ноября состоится парная встреча Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю — Мате Павич/Иван Додиг. На 25 ноября запланированы матчи Шарди — Чилич и Цонга — Чорич.

В полуфинале Кубка Дэвиса сборная Франции победила испанцев со счётом 3-2, а хорваты оказались сильнее американцев (3-2).