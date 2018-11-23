Сегодня, 23 ноября, в Лилле (Франция) состоится стартовый матч финала Кубка Дэвиса, в котором сыграют француз Жереми Шарди и представитель Хорватии Борна Чорич. Начало поединка запланировано на 16:00 мск. По личным встречам впереди Жереми — 2-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарди — Чорич в финале Кубка Дэвиса.



Во втором матче игрового дня встретятся француз Жо-Вильфрид Цонга и хорват Марин Чилич. Завтра, 24 ноября, состоится парная встреча — Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю — Мате Павич / Иван Додиг.

Сборная Франции является действующим победителем Кубка Дэвиса. В прошлогоднем финале, который также состоялся в Лилле, французы одолели команду Бельгии со счётом 3-2.