Сегодня, 23 ноября, в Лилле (Франция) состоится второй матч финала Кубка Дэвиса, в котором сыграют француз Жо-Вильфрид Цонга и представитель Хорватии Марин Чилич. Начало поединка запланировано на 18:00 мск. По личным встречам впереди 30-летний уроженец Меджугорья, занимающий седьмую строчку в рейтинге ATP, — 5-2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Цонга — Чилич в финале Кубка Дэвиса.



Завтра, 24 ноября, состоится парная встреча Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю — Мате Павич / Иван Додиг.



Сборная Франции является действующим победителем Кубка Дэвиса. В прошлогоднем финале, который также состоялся в Лилле, французы одолели команду Бельгии со счётом 3-2.

Шарди и Чорич откроют финал Кубка Дэвиса Франция — Хорватия в Лилле