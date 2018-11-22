Руседски: с уходом Федерера, Джоковича и Надаля интерес к теннису не уменьшится

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски считает, что швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович являются не только великолепными теннисистами, но и отличными ролевыми моделями для молодёжи. Руседски отметил, что любители тенниса будут по ним скучать, когда они решат завершить карьеры.

«Теннисное сообщество будет по ним скучать. Но то же самое говорили о Пите Сампрасе и Андре Агасси. А затем появились Новак, Роджер и Рафа.

Спорт движется дальше. Безусловно, мы говорим о трёх великих чемпионах, которые принесли огромную пользу нашему виду спорта. Но после них появятся и другие игроки. Не думаю, что с уходом этой троицы интерес к теннису упадёт», — цитирует Руседски Tennis365.