Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Теннис /

Руседски: с уходом Федерера, Джоковича и Надаля интерес к теннису не уменьшится

Руседски: с уходом Федерера, Джоковича и Надаля интерес к теннису не уменьшится
Теннис / ATP

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски считает, что швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович являются не только великолепными теннисистами, но и отличными ролевыми моделями для молодёжи. Руседски отметил, что любители тенниса будут по ним скучать, когда они решат завершить карьеры.

«Теннисное сообщество будет по ним скучать. Но то же самое говорили о Пите Сампрасе и Андре Агасси. А затем появились Новак, Роджер и Рафа.

Спорт движется дальше. Безусловно, мы говорим о трёх великих чемпионах, которые принесли огромную пользу нашему виду спорта. Но после них появятся и другие игроки. Не думаю, что с уходом этой троицы интерес к теннису упадёт», — цитирует Руседски Tennis365.

Руседски: Хачанов и Зверев могут побороться за победу на ТБШ в 2019 году
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент